António Costa. Separação de águas necessária

A cerimónia de tomada de posse dos novos ministros e secretários de Estado acontece às 15h00, no Palácio de Belém.



António Costa parco em palavras, à saída do Pavilhão Multiusos, em Gondomar, onde assistiu à final do Europeu Feminino de Futsal.



O primeiro-ministro não confirmou, no entanto, se Maria Manuel Leitão Marques é o número dois do Partido Socialista na lista às europeias.



Mariana Vieira da Silva, Pedro Nuno Santos e Nelson de Souza são os novos ministros.



Mariana Vieira da Silva deixa de ser o braço direito do primeiro-ministro para substituir a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.



Pedro Nuno Santos passa a ser ministro das Infraestruturas e da Habitação.



Nelson de Souza que era, até aqui, secretário de Estado do ministro Pedro Marques, agora cabeça de lista do PS as europeias, é o novo ministro do Planeamento.



Duarte Cordeiro entra para o executivo como secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e dos Assuntos Parlamentares.