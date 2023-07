Em véspera do início da cimeira da NATO, o primeiro-ministro não quis abordar o tema da demissão do secretário de Estado da Defesa na última sexta-feira. Em resposta aos jornalistas, vincou que o assunto está agora "confiado à justiça".

Sobre as declarações do presidente turco, que quis vincular o processo de adesão da Suécia à NATO à entrada da Turquia na União Europeia, António Costa considerou que se tratam de "dois temas diversos" e que a Suécia "preenche todas as condições para poder aderir à NATO".



"É natural que cada país procure defender os seus interesses", considerou.