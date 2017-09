António Costa sublinha desafio de década de convergência com UE

Foto: Paulo Novais - Lusa

Discursando no Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra, no âmbito de uma sessão plenária sobre a estratégia nacional para Portugal pós-2020, o chefe do Governo apontou como grande desafio para o futuro conseguir convergir com a União Europeia, depois de o país ter interrompido esse processo "no início deste século".



Os últimos três trimestres, realçou, "têm sido uma exceção" nesse contexto de "estagnação, recessão, algum crescimento" que se assistiu em Portugal, no século XXI.



"O desafio que temos é como transformamos estes nove meses não numa exceção, mas nos primeiros nove meses de uma década de convergência sustentada com a União Europeia, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista das nossas capacidades de qualificação e de inovação", afirmou o primeiro-ministro.