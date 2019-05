António Costa sublinha que vitória nas Europeias não foi um "cheque em branco" dos eleitores

António Costa já definiu as prioridades centrais para a próxima legislatura. O líder do PS esteve ontem à noite na reunião da Comissão Política Nacional do partido.



O programa eleitoral do partido vai incidir no combate às alterações climáticas, problemas demográficos e necessidade de mais investimento público.



O primeiro-ministro disse, ainda, que quer ser um exemplo de governação.



"Se hoje nos podemos orgulhar de podermos dizer que cumprimos tudo aquilo que prometemos, é porque nos preparámos bem para saber o que podíamos prometer e estávamos em condições de cumprir", declarou.