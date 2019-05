Partilhar o artigo António Costa vai fazer uma declaração ao país após conversa com PR Imprimir o artigo António Costa vai fazer uma declaração ao país após conversa com PR Enviar por email o artigo António Costa vai fazer uma declaração ao país após conversa com PR Aumentar a fonte do artigo António Costa vai fazer uma declaração ao país após conversa com PR Diminuir a fonte do artigo António Costa vai fazer uma declaração ao país após conversa com PR Ouvir o artigo António Costa vai fazer uma declaração ao país após conversa com PR