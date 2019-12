António Costa vai mesmo depor no processo de Tancos

Decisão unânime do Conselho de Estado: foi autorizado o depoimento de António Costa no Processo de Tancos.



O pedido foi feito pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. O juiz Carlos Alexandre queria que António Costa prestasse depoimento presencialmente neste tribunal como testemunha de Azeredo Lopes. O antigo ministro da Defesa e arguido no caso tem audiência marcada para o dia 3 de fevereiro.



A decisão do Conselho de Estado, agora conhecida, autoriza o primeiro-ministro a depor por escrito. Segundo o Estatuto deste órgão, que o primeiro-ministro integra por inerência, "os membros do Conselho de Estado não podem ser peritos, testemunhas ou declarantes sem autorização do Conselho".



O roubo de Tancos aconteceu na madrugada do dia 28 de junho de 2017. O despacho do Ministério Público acusa 23 pessoas. Azeredo Lopes é considerado suspeito de envolvimento numa operação encenada pela Polícia Judiciária Militar para a recuperação do material roubado, mediante um acordo de impunidade para os autores do furto.



A fase de instrução do caso começa no dia 8 de janeiro. Já estão agendadas todas as datas menos a de António Costa.