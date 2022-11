António Costa vai processar o antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa

À entrada para a reunião da comissão política do PS esta noite, em Lisboa, o primeiro-ministro e secretário geral dos socialistas justifica por ofensa à honra, depois do antecessor de Mário Centeno dizer, num livro que sai na próxima semana, que foi pressionado para não retirar Isabel dos Santos do banco BIC.