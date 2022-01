António Costa vê mobilização para voto no PS a crescer

António Costa diz que sente que está a crescer a mobilização para o voto no PS no próximo domingo. Esta tarde, durante a Arruada na Baixa do Porto, o secretário-geral dos socialistas sublinhou que todos estão a ficar conscientes da importância destas eleições e da necessidade de garantir uma vitória que dê estabilidade ao país.