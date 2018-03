António Costa vê no turismo um motor que arrasta os outros sectores económicos

Paulo Alexandre Amaral - RTP06 Mar, 2018, 23:06 / atualizado em 06 Mar, 2018, 23:07 | Política

Usando o património como rampa de lançamento da inovação e garantia do futuro, o Porto soube reiventar-se e forjar uma marca reconhecida internacionalmente ao nível do design, das novas tecnologias e do turismo.



Foi num dos pontos icónicos da Invicta, do cimo da Torre dos Clérigos, com uma visão ampla para os pontos históricos da cidade do Porto, que o primeiro-ministro António Costa abordou a questão do turismo como um motor fundamental da economia, capaz de arrastar os demais sectores.



Em termos de atratividade do país, António Costa sublinhou ser importante tanto atrair e fixar quem vem de fora como criar as condições para fazer regressar os potenciais empreendedores que entretanto deixaram o país.Questionado sobre o tema da descentralização, António Costa referiu que, tendo em conta que os países mais desenvolvidos da Europa são aqueles com mais altos níveis de descentralização, o primeiro-ministro propugnou ser esse o caminho para Portugal. Já sobre a regionalização, António Costa prefere "deixar para futuro um debate que, quando estiver maduro, possa ser feito como algo que não é um problema mas uma solução".Quanto a metas de crescimento, António Costa ateve-se aos 2,2 por cento apontados pelo Governo,uma meta conservadora que, diz, salvaguarda o Executivo de surpresas menos agradáveis. Aqui, deixou uma palavra para o protagonismo que as exportações têm nas boas perspectivas económicas do país.E a alta-velocidade, é um assunto tabu para o Governo? Sobre este tema, diz o primeiro-ministro que não deve haver pressas e resoluções fora de tempo. A alta-velocidade e a ferrovia, lembrou, estão dependentes do programa nacional de infraestruturas, um planeamento estruturado, "sem indefinições".Já a luta contra a probreza é um desígnio indiscutível do Executivo, garante António Costa.O primeiro-ministro lembrou que desde 2015 houve já uma redução substancial no número de pessoas que não tinham condições de acesso à saúde, resultado que atribuiu à melhoria dos rendimentos, que disse ser uma das prioridades do Governo.