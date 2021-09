António Fonseca abandona Chega face ao resultado para a Câmara do Porto

"Hoje dou como concluída a minha ligação ao Chega, foram sessenta dias que me proporcionaram conhecer boas pessoas, contudo face aos resultados não faz sentido continuar", escreveu, nas redes sociais.

O presidente da junta de freguesa do Centro Histórico do Porto, durante oito anos, nos dois primeiros mandatos consecutivos de Rui Moreira, deixou, nestas eleições, a equipa do autarca, assumindo-se como o rosto do Chega na cidade.

O político, que se assume como independente, e que no passado já integrou as listas do PSD, expressou esta noite a sua saída do partido no momento em que, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, estava em sétimo lugar, com somente 2,79%, resultantes de 767 votos.

"Em primeiro de tudo felicito o Dr. Rui Moreia pela vitória, mas não quero deixar de lhe pedir para que inicie o processo de transferência das competências para as Juntas de Freguesia", escreveu, numa curta nota.

A agência Lusa tentou contactar o candidato, mas não foi bem-sucedida.

Concorreram à presidência da Câmara do Porto Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" - apoiado por IL, CDS, Nós Cidadãos, MAIS -, Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te), Diamantino Raposinho (Livre).