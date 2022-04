António Lobo Xavier apoia Nuno Melo por ser o "melhor" para unir o partido

"Sim, vou dar apoio a Nuno Melo. Acho que é o candidato que mais cedo deu sinal e que acho que está mais bem colocado para levar o CDS-PP aonde ele já esteve, que é num lugar fundamental na democracia portuguesa", afirmou António Lobo Xavier à entrada para o 29.º Congresso do partido, a decorrer em Guimarães, no distrito de Braga.

O membro do Conselho de Estado, que falava minutos depois do antigo líder do CDS-PP Manuel Monteiro ter manifestado o seu apoio a Nuno Melo, assumiu que este é o que está em "melhores condições para reconstruir e unir" o CDS-PP.

Questionado sobre a possibilidade de vir a assumir cargos no partido, António Lobo Xavier assumiu ter "algumas limitações profissionais", motivo pelo qual não terá "qualquer lugar".

"Nunca precisei de lugares para estar no CDS-PP", vincou.

E, não estando representado na Assembleia da República, o membro do Conselho de Estado considerou que o partido tem de ter uma "grande criatividade" e "estar nas redes sociais, na comunicação social e, sobretudo, na rua".

Já quanto ao discurso do antigo presidente do partido Manuel Monteiro, que considerou que é o eurodeputado que "está em melhores condições" para assumir o cargo, António Lobo Xavier disse "praticamente subscrever tudo o que ele disse".

"Não voltou em bicos de pés, não se achou a si próprio o maior nem o salvador. Foi um discurso honesto e humilde falando de problemas concretos e de uma vontade de ajudar, eu fiquei muito satisfeito", concluiu.

Depois de acompanhar Manuel Monteiro à saída do pavilhão multiusos, Nuno Melo assumiu-se agradado com a manifestação de apoio do antigo presidente do partido.

"Os apoios não foram condição necessária para eu avançar, mas são obviamente sinais muito relevantes saber que hoje aqui o anterior presidente do partido, com quem eu venho falando muitas vezes, mostra não só esse apoio, mas principalmente a disponibilidade para ajudar o CDS-PP nos desafios do futuro", afirmou.

Estando o CDS-PP fora do Parlamento, Nuno Melo considerou que "todos vão ser precisos".

O 29.º Congresso do CDS-PP reúne-se até domingo em Guimarães (distrito de Braga) para eleger o próximo presidente do partido.

Esta reunião magna acontece dois meses depois das eleições legislativas de 30 de janeiro, nas quais o CDS-PP teve o pior resultado de sempre (1,6%) e perdeu pela primeira vez a representação na Assembleia da República.