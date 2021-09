Ao oitavo dia de campanha, Costa pelo Alentejo e Rio mantém aposta a norte

O secretário-geral do PS, António Costa, tem três ações de campanha marcadas para hoje, começando com um encontro em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, com a candidata à Câmara Municipal, Clarisse Campos.

Pouco depois, Costa ruma ao Alentejo com um comício em Évora e outro em Beja, acompanhado de candidatos socialistas.

O presidente do PSD, Rui Rio, mantém a `caravana` social-democrata a norte do país, com dois contactos com a população e comércio local, de manhã em Fafe (Braga) e à tarde em Póvoa do Varzim (Porto).

Também a norte, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, estará de manhã pelo Mercado de Guimarães e à tarde tem marcado um comício em Viseu.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, começa o dia com um encontro com pais sobre creches gratuitas no Lumiar, em Lisboa. À tarde, o líder comunista ruma a Mora, em Évora, para uma sessão com reformados, seguindo-se mais uma ação de campanha em Benavente e um comício, já à noite, em Alpiarça, ambas no distrito de Santarém.

Já o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, começa o dia com uma arruada em Vale de Cambra seguida de um almoço-comício em Águeda (distrito de Aveiro). À tarde, o líder centrista segue em nova arruada por Oliveira do Hospital, em Coimbra, onde é candidato à Assembleia Municipal.

Agenda `recheada` terá a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, primeiro com uma arruada em Santarém, seguida de uma ação na Feira municipal de Leiria e uma visita à Associação Nacional de Intervenção Precoce (ANIP), em Coimbra. Por último, a líder do PAN tem uma ação com a população já em Viseu.

André Ventura, presidente do Chega, tem agendado um comício em Portimão, pelas 12:30, uma arruada por Loulé e um último comício na doca de Faro, à noite.

O dia do presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, começa em Viseu, com uma arruada pelo centro histórico - no fim da qual, pela hora de almoço, haverá uma "Receita Liberal" -- seguida de nova arruada em Santa Maria da Feira (Aveiro), terminando com um jantar na Anadia.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas de 26 de setembro prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).