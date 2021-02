Apoio à família pedido por 61 mil pessoas em 15 dias de confinamento

Lusa

A ministra do Trabalho deu a conhecer esta quarta-feira, no Parlamento, que houve já 61 mil portugueses a recorrerem, nos primeiros 15 dias do novo confinamento, ao mecanismo de apoio à família.

Este apoio abrangeu cerca de 200 mil pessoas no confinamento da primavera de 2020, com um custo de 83 milhões de euros.



Recorde-se que quem recorre a este apoio recebe apenas 66 por cento do salário.



Ana Mendes Godinho detalha ainda os números relativos ao lay-off simplificado e ao mecanismo de apoio à retoma neste novo confinamento.