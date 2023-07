Foto: António Pedro Santos - Lusa

A ministra da Habitação garante que não houve um recuo na abrangência do acesso aos apoios às rendas. Marina Gonçalves garante que o apoio já chegou a 185 mil famílias, quando o esperado eram 150 mil, sendo que ainda há avaliações em curso com base na entrega das declarações do IRS de 2022.