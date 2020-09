Apoio de António Costa a Vieira. Juristas apontam conflito de interesses

Entre as várias críticas à esquerda e à direita, alguns juristas relacionam a situação com o que está impedido pelo código de conduta do Governo. O apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira na candidatura à presidência do Benfica gera dúvidas quanto a um possível conflito de interesses.