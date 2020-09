Apoio de António Costa a Vieira. Juristas apontam conflito de interesses

Foi então criado, pelo executivo de António Costa, o Código de Conduta do Governo. No artigo 4 refere que os membros do Governo devem "abster -se de qualquer ação ou omissão, exercida diretamente ou através de interposta pessoa, que possa objetivamente ser interpretada como visando beneficiar indevidamente uma terceira pessoa, singular ou coletiva". O constitucionalista Reis Novais não tem dúvidas quanto à violação destes princípios.



O envolvimento de Luís Filipe Vieira em diversos processos judiciais, faz com que este apoio do primeiro-ministro gere ainda mais críticas.



Com críticas da esquerda à direita, o gabinete de António Costa, argumenta que este está na comissão de honra "não como primeiro-ministro ou secretário-geral do PS, mas como adepto e sócio do Benfica desde 1988".



Mas a polémica está instalada na opinião pública.