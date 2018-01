Apoios de Pedrógão abrangem concelhos que arderam em outubro

RTP04 Jan, 2018, 15:27 / atualizado em 04 Jan, 2018, 15:53 | Política

“Foi decidido que as medidas de apoio às vítimas, bem como as medidas urgentes de prevenção e combate a incêndios florestais previstas na lei número 108/2017, de 2 de novembro, são aplicáveis aos municípios afetados pelos incêndios florestais ocorridos nos dias 15 e 16 de outubro de 2017”, lê-se num comunicado distribuído após a reunião do Executivo socialista.

As vagas de incêndios do ano passado fizeram mais de uma centena de vítimas mortais: 66 em junho em Pedrógão Grande e 45, em outubro, na região centro.



“Com a presente resolução, procede-se à extensão da regulamentação existente e concretiza-se a regulamentação em falta, integrando-se num instrumento único, agregador, as necessidades de intervenção legislativa ao nível do Governo”, explica o mesmo texto.



Em conferência de imprensa, a ministra da Presidência sustentou que o Governo quis, desta forma, “estender os direitos”.



“A própria lei já previa que as medidas previstas pudessem ser estendidas a outros concelhos afetados por incêndios florestais, mas naturalmente, para que esse direito pudesse ser exercido em matéria de apoio à habitação, em matéria de prestação de apoios sociais de caráter excecional, em matéria de reconstrução e recuperação de habitações, de proteção e segurança das populações era preciso que fosse regulamentado, ou seja, que estes direitos e esta capacidade de apoio à vítima fossem estendidos”, especificou Maria Manuel Leitão Marques.



“Governo mais próximo”



c/ Lusa



O Executivo, continuou a governante, não está “a prever que haja necessidade de reforço orçamental em relação àquilo que já está previsto para o apoio a estas vítimas”.“Mas com certeza que os fundos aplicados serão maiores do que aqueles que estavam previstos quando a zona se restringia às primeiras vítimas dos incêndios ocorridos em Pedrógão”, acentuou a ministra da Presidência.Na quarta-feira, a líder do CDS-PP saíra a público, durante uma deslocação a Oliveira do Hospital, para defender, precisamente, o alargamento dos apoios estatais atribuídos depois do incêndio de Pedrógão Grande aos municípios do centro atingidos pelas chamas em outubro.Assunção Cristas liderou uma delegação dos democratas-cristãos que esteve reunida com a Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal (AVMISP), encabeçada pelo empresário Luís Lago.“Há empresas que não conseguem ter acesso aos apoios de forma célere”, notou, para acrescentar que os empresários “querem fazer investimentos” e acautelar postos de trabalho.Cristas considerou ainda importante que “o Governo esteja mais próximo” das vítimas, desde logo de empresários “que querem continuar, mas precisam de ser ajudados”.