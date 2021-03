Apoios sociais. Governo ainda não decidiu se avança com pedido de fiscalização da constitucionalidade

António Costa ainda não decidiu o que fazer com os diplomas dos apoios sociais urgentes promulgados pelo presidente. Uma hipótese é enviar para o Tribunal Constitucional. Mas, numa situação semelhante ocorrida com o Orçamento Suplementar do ano passado, o primeiro-ministro garantiu a Marcelo Rebelo de Sousa que não pediria a fiscalização de normas, por não querer abrir um conflito institucional com o Parlamento.