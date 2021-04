Apoios sociais. Marcelo sublinha que "não há por aqui nenhuma crise"

O Presidente da República respondia esta tarde aos jornalistas relativamente à questão dos apoios sociais levados pelo Governo ao Tribunal Constitucional para dizer que foi eleito para evitar crises e não para as provocar. Sobre a decisão do executivo de António Costa de pedir a fiscalização do documento promulgado pela Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa considera que "são medidas com aspetos positivos que respondem a esta crise", mas que "o Governo legitimamente entendeu ser diferente" e que "não há por aqui nenhuma crise".