Apresentação do Orçamento por Fernando Medina durou mais de três horas

A previsão de uma taxa de inflação de 4 por cento é a mais questionável. Já o disse o Presidente da República, já o repetiu a oposição.



Fernando Medina atirou à direita e aos antigos parceiros à esquerda.



Foi, por várias vezes, notícia que o ministro da Economia defende uma descida generalizada do IRC. O ministro das Finanças travou a ideia. E não vai mesmo acontecer, pelo menos em 2023 - razão para perguntar se as reuniões do Conselho de Ministros foram difíceis.



Fernando Medina respondeu com a assinatura do acordo de valorização de rendimentos. Não sabemos se o primeiro-ministro assistiu a toda a apresentação de Fernando Medina que teve mais de 3 horas.