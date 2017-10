Apresentar esta moção de censura é "obsceno" diz Catarina Martins

Dito isto, passou para um conjunto de perguntas ao Governo sobre responsabilidade e o retirar de consequências do que aconteceu. Quis saber porque o Governo estava %u201Ctão impreparado este ano%u201D e porque razão foram retirados meios com o fim da fase Charlie (a mais grave do combate aos incêndios) quando se previa que as condições meteorológicas continuavam de risco.



Catarina Martins defendeu uma política orçamental adequada a responder às exigências do combate aos fogos e restruturação do território, dizendo que é possível fazê-lo %u201Ccontinuando a estratégia de recuperação de rendimentos%u201D.



O BE diz ainda que %u201CApoiamos o esforço anunciado no Conselho de Ministros, mas são necessárias medidas urgentes para problemas ambientais de um país em cinzas. Defendeu ainda a criação de um banco de terras, limpeza das florestas, por exemplo, secundando a intenção do Governo de ter controlo sobre o sistema de comunicações SIRESP.