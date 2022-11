Aprovada uniformização dos procedimentos consulares para registo da mudança de sexo

A proposta do PAN foi aprovada com os votos contra do Chega, a abstenção do PSD e os votos favoráveis das restantes bancadas, nas votações que estão a decorrer na Comissão de Orçamento e Finanças, no parlamento, no âmbito das alterações ao Orçamento do Estado para 2023.

"Durante o ano de 2023, tendo em vista o objetivo de assegurar a igualdade para as pessoas trans, nacionais residentes no estrangeiro, no que toca ao acesso e celeridade do pedido de registo de mudança da menção do sexo e do nome próprio, o Governo leva a cabo as diligências necessárias para assegurar a uniformização de procedimentos nos Postos da Rede Consular", pode ler-se na proposta do PAN.

A medida prevê que tal se concretize nomeadamente relativamente ao preenchimento do requerimento e reconhecimento da assinatura, "para que os cidadãos sejam autónomos no envio do requerimento para os Serviços Centrais do Instituto dos Registos e Notariado".