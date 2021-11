Aprovado por unanimidade voto de pesar pela morte do deputado do PSD

O deputado, eleito por Aveiro pelo PSD, morreu no dia 31 de outubro, aos 67 anos por doença prolongada.

No texto do voto de pesar, que foi lido pelo presidente do PSD, Rui Rio, António Topa é lembrado como um "homem bom, de trato afável, sereno, atento, consensualizador", destacando-se ainda a "sua postura de diálogo, assente na simplicidade e na firmeza".

"O seu pluralismo, respeito pelas diferenças políticas, sociais, religiosas, cívicas, fizeram dele um homem apreciado por todos os quadrantes políticos", referiu o líder do PSD.

Estiveram presentes nas galerias da Assembleia da República a mulher, os filhos e alguns amigos de António Topa.

Engenheiro civil de formação, António Topa foi autarca em Santa Maria da Feira, onde desempenhou as funções de deputado municipal e vereador, com os pelouros do Planeamento, Urbanismo e Obras Particulares.

Foi membro da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira e o da Assembleia de Freguesia de Vila Maior, Santa Maria da Feira.

Militante do Partido Social Democrata, desempenhou os cargos de presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Aveiro e da Comissão Política Concelhia do PSD de Santa Maria da Feira.