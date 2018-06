Aprovado recurso à canábis com fins medicinais

RTP15 Jun, 2018, 14:25 / atualizado em 15 Jun, 2018, 15:00 | Política

Aprovado com os votos a favor de PSD, PS, BE, PCP, PEV e PAN e a abstenção do CDS-PP, o diploma passa pelo reforço do mandato do Infarmed. Abre também caminho a que o Laboratório Militar possa ter um papel na produção das substâncias. As substâncias em causa incluem óleos e flor desidratada.





Excluída ficou a proposta do Bloco de Esquerda para a legalização do chamado autocultivo.



O texto confia aos médicos a prescrição de “medicamentos, preparações e substâncias à base da planta de canábis”. Mas a receita é condicionada à constatação de feitos adversos de terapêuticas convencionais.



Foi no início do ano que teve lugar a discussão dos projetos iniciais apresentados por BE e PAN, textos que mereceram a oposição de PSD, CDS-PP e do PCP. Adiante, em sede de comissão parlamentar de Saúde, social-democratas e comunistas fizeram vingar propostas de alteração aos primeiros projetos de lei.



A lei entrará em vigor a 1 de julho. O Governo terá 60 dias para proceder à regulamentação.