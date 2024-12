AR aprova mais apoios e proteção às vítimas de violência doméstica

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O Parlamento aprovou esta tarde, na generalidade, a proposta do PS para reforçar a proteção das vítimas de violência doméstica depois de um debate em que, apesar das divergências na forma de abordar o problema, todas as bancadas concordaram serem necessários mais meios para proteger as vítimas do crime que mais mata em Portugal.