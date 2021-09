AR discute na próxima semana arrendamento urbano, `bodycams` e combustíveis

Na reunião foi também decidido que a comissão permanente de quinta-feira - órgão que substitui os plenários fora do período de funcionamento da Assembleia da República - será ocupada com declarações políticas dos vários partidos e leitura das mensagens dos vetos do Presidente da República durante as férias.

Questionada pelos jornalistas, a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, afirmou que "não foi abordado" na reunião o tema do uso de máscaras na rua.

Sem qualquer pedido de agendamento de renovação por parte dos partidos, tal como já tinha sido anunciado, o diploma que regula a obrigatoriedade do uso das máscaras na rua cessará a sua vigência no próximo domingo.

Também não foi discutido hoje qualquer outro tema relacionado com a pandemia, como a possibilidade de adaptar as regras de funcionamento do parlamento à atual fase de desconfinamento, tendo ficado agendada nova reunião da conferência de líderes para a próxima quarta-feira.

No arranque da terceira sessão legislativa, apenas se realizarão plenários nos dias 15, 16 e 17, antes da suspensão dos trabalhos durante a segunda semana da campanha para as autárquicas de 26 de setembro.