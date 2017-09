Partilhar o artigo "As agências de rating reconheceram que estavam erradas", diz Catarina Martins Imprimir o artigo "As agências de rating reconheceram que estavam erradas", diz Catarina Martins Enviar por email o artigo "As agências de rating reconheceram que estavam erradas", diz Catarina Martins Aumentar a fonte do artigo "As agências de rating reconheceram que estavam erradas", diz Catarina Martins Diminuir a fonte do artigo "As agências de rating reconheceram que estavam erradas", diz Catarina Martins Ouvir o artigo "As agências de rating reconheceram que estavam erradas", diz Catarina Martins