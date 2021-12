As reações dos partidos de esquerda à mensagem de António Costa

À Esquerda, só o PS viu confiança e futuro na mensagem do primeiro-ministro. O Bloco prefere falar de um discurso monotemático, enquanto o PCP destaca falhas nas respostas aos problemas do país e dos portugueses.

Já para o PAN, mais do que elogiar, António Costa deve valorizar as carreiras dos profissionais de saúde