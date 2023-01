As reações partidárias aos recados do Presidente

Presidência da República via Lusa

Na reação à mensagem do Presidente da República, o PS sublinha que Governo e Belém remam na mesma direção. Mais à esquerda, há quem cole o presidente ao executivo e quem lembre que a maioria absoluta do PS não trouxe estabilidade. À direita há quem espere mais do Presidente da República, mas todos chumbam o Governo.