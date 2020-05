"As suas ideias racistas hão de ir parar ao caixote do lixo", diz Catarina Martins a Ventura

Foto: António Cotrim - Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, disse esta tarde ao deputado do Chega, André Ventura, que "as ideias racistas" como o confinamento de ciganos "hão de ir parar ao caixote de lixo de onde nunca deviam ter saído".