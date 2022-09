Assembleia da República vai debater o aumento das taxas de juro nos créditos à habitação

Lusa

O líder parlamentar bloquista Pedro Filipe Soares revela que o partido vai apresentar um pacote de medidas para evitar que as famílias fiquem com a corda ao pescoço.E desafia as outras forças políticas a avançarem com soluções para a subida das prestações aos bancos.