A assessora do Presidente para os Assuntos Sociais foi ouvida na comissão de inquérito ao caso das gémeas. Maria João Ruela garante que o caso foi tratado como todos os outros. A assessora garante que não contatou o Hospital de Santa Maria onde as crianças receberam o medicameto mais caro do mundo. Houve momentos de tensão, sobretudo quando André Ventura acusou Maria João Ruela de mentir.