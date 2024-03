Assis afirma esperar que Costa seja o próximo presidente do Conselho Europeu

O cabeça de lista socialista pelo Porto, Francisco Assis, afirmou hoje esperar que o primeiro-ministro cessante, António Costa, seja escolhido para presidente do Conselho Europeu, sucedendo no cargo ao belga Charles Michel.

A declaração de Francisco Assis foi feita logo no início do seu discurso no comício do PS no Porto, que enche o pavilhão Rosa Mota, em que o ex-líder socialista António Costa está presente (sentado ao lado do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva) e vai usar da palavra antes do secretário-geral, Pedro Nuno Santos.

"Como cidadão português e europeu, desejo que António Costa seja o próximo presidente do Conselho Europeu", declarou Francisco Assis, antigo eurodeputado socialista, recebendo uma salva de palmas.

No primeiro discurso do comício, do presidente da Federação do Porto do PS, Eduardo Vítor Rodrigues, afirmou que António Costa é um motivo de"orgulho" para os socialistas, porque "é o melhor primeiro-ministro desde o 25 de Abril".

"Combateu a crise, recusou a austeridade e fez crescer o país. Foi um cientista que mostrou que a teoria original da direita está errada", declarou o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, recebendo muitas palmas.

Eduardo Vítor Rodrigues leu mensagens dos presidentes das câmaras de Lisboa, Carlos Moedas, de Cascais, Carlos Carreiras, e do Porto, Rui Moreira, a elogiar Pedro Nuno Santos quando foi ministro das Infraestruturas e da Habitação ou o Governo socialista.

"Os dois queremos fazer acontecer. Somos fazedores", disse Carlos Moedas sobre Pedro Nuno Santos, citado pelo líder da Federação do PS do Porto.