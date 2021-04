Associação de Municípios evocou Almeida Henriques com minuto de silêncio

"Almeida Henriques foi um batalhador pelo poder local democrático, pela sua cidade e pelo país", disse aos jornalistas o presidente da ANMP, Manuel Machado, no final de uma reunião do órgão, cujos trabalhos começaram com aquele momento simbólico em memória do autarca do PSD, que morreu no dia 04 no Hospital de Viseu, vítima de covid-19.

Em nome do conselho diretivo da ANMP, o socialista Manuel Machado, também presidente do município de Coimbra, lamentou a "morte precoce", aos 59 anos, de António Joaquim Almeida Henriques, que foi estudante da Universidade de Coimbra e cuja licenciatura em Direito terminou nos anos 80 do século XX.

Numa nota distribuída aos jornalistas, a ANMP afirma que o desaparecimento de Almeida Henriques, que cumpria um segundo mandato consecutivo como vice-presidente da associação, "representa uma perda para o poder local democrático, para todos os pares eleitos locais e para a sua família", a quem a estrutura representativa dos municípios portugueses já tinha expressado "condolências e solidariedade".