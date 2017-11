Assunção Cristas acusa Governo de agir de forma errática

"O Governo tem sido errático, tem ido ao sabor daquilo que são as imposições e a contestação que se faz notar. Na nossa perspetiva não trabalhou de forma consistente para ir ao encontro daquilo que são as expetativas que tem vindo a criar nos vários setores da Função Pública. E legítimas expetativas no caso dos professores", frisou Assunção Cristas.



Segundo a presidente do CDS, "é um principio de acordo. Na verdade não é nenhum compromisso para o Orçamento do Estado. Nós entendemos que é essencial que de facto se sentem e é positivo que conversem. Mas até agora ainda saiu muito pouco".