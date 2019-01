Assunção Cristas acusa Governo de não servir os portugueses

Assunção Cristas garante que, nas legislativas, o voto no CDS é para "uma alternativa que não vai parar às mãos de António Costa".



As Jornadas Parlamentares do CDS começaram ontem em Braga e terminam hoje com um discurso da Presidente do partido.



No jantar da última noite, Assunção Cristas disse que o país tem andado para trás, e acusou o Governo de não servir os portugueses.