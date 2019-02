Partilhar o artigo Assunção Cristas destaca que lei do financiamento das greves tem de ser cumprida Imprimir o artigo Assunção Cristas destaca que lei do financiamento das greves tem de ser cumprida Enviar por email o artigo Assunção Cristas destaca que lei do financiamento das greves tem de ser cumprida Aumentar a fonte do artigo Assunção Cristas destaca que lei do financiamento das greves tem de ser cumprida Diminuir a fonte do artigo Assunção Cristas destaca que lei do financiamento das greves tem de ser cumprida Ouvir o artigo Assunção Cristas destaca que lei do financiamento das greves tem de ser cumprida