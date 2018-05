Partilhar o artigo Assunção Cristas: "Foi um sinal de grande maturidade democrática do Parlamento" Imprimir o artigo Assunção Cristas: "Foi um sinal de grande maturidade democrática do Parlamento" Enviar por email o artigo Assunção Cristas: "Foi um sinal de grande maturidade democrática do Parlamento" Aumentar a fonte do artigo Assunção Cristas: "Foi um sinal de grande maturidade democrática do Parlamento" Diminuir a fonte do artigo Assunção Cristas: "Foi um sinal de grande maturidade democrática do Parlamento" Ouvir o artigo Assunção Cristas: "Foi um sinal de grande maturidade democrática do Parlamento"