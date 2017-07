Assunção Cristas pede explicações a António Costa

Pede por isso respostas a António Costa.



Em relação a Tancos, a presidente dos populares diz que o caso deixa Portugal numa "situação incómoda" a nível internacional.



Declarações feitas na Covilhã, à margem do jantar de apresentação da candidatura à autarquia local.



A presidente do CDS voltou também a exigir respostas relativamente às questões dos incêndios na zona centro do país.



Admite que os aspetos técnicos levam tempo, mas diz que as responsabilidades políticas não podem ficar sem resposta imediata.