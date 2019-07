Assunção Cristas quer creches em todas as escolas

No final de uma visita ao Centro de Estudos de Fátima, um estabelecimento de ensino com contrato de associação com o Estado mas cujo financiamento foi reduzido, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, adiantou que o programa eleitoral incluirá propostas para reforçar este tipo de mecanismos, especialmente onde não exista rede pública.



Assunção Cristas adiantou ainda que o programa eleitoral do CDS-PP, que apresentará em setembro, proporá "cobertura de creches em todo o país", através de um modelo de contratualização "também o setor privado e social", visando também combater o "problema da natalidade".



"Essa é a forma mais rápida de atingirmos o objetivo e com menos custos para o contribuinte. Há oferta instalada na área privada que pode ser aproveitada e, com isso, resolver o problema das famílias", acrescentou.



"Para o CDS", sublinhou, "é muito mais importante fazer uma política centrada nas pessoas, dando resposta às necessidades das pessoas, com um custo pelo menos igual e se possível menor para os contribuintes, do que saber se a escola ou se a creche ou se o pré-escolar é do setor do Estado, do setor social ou do privado".