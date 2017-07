Assunção nega aproveitamento político e acusa Costa de ligeireza

Lusa 15 Jul, 2017, 18:51 / atualizado em 15 Jul, 2017, 19:14 | Política

"O primeiro-ministro trata de todos os assuntos com uma grande ligeireza. Gosta de pôr pontos finais nas matérias quando elas não estão em ponto de levar um ponto final. E gosta de distorcer os factos à medida que lhe é mais conveniente", afirmou Assunção Cristas, que também é candidata à Câmara de Lisboa, numa ação de pré-campanha autárquica, em Marvila.

No caso dos incêndios, em que morreram 64 pessoas e mais de 250 ficaram feridas, Assunção Cristas insistiu na tese da ligeireza de Costa e acusou-o de ter "grande dificuldade em assumir as responsabilidades dos membros do seu Governo e dele próprio", tanto no caso dos incêndios como no do roubo de armamento no país de Tancos, no início de julho.

Hoje, em Fafe, Braga, o secretário-geral do PS afirmou hoje que o país está melhor em termos económicos, mas há que ter a humildade de corrigir os erros cometidos, numa alusão à questão dos fogos florestais.

Para António Costa, o que é necessário é "resolver os problemas" e não "aproveitar politicamente dos problemas".

NS (APM) // JLG