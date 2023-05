Assuntos constitucionais. Adiada audição do Conselho de Fiscalização do SIPR

Foi adiada a audição da presidente do conselho de fiscalização do SIRP, agendada para esta manhã. Constança Urbano de Sousa ia apresentar o Parecer Anual de 2022 do Sistema de Informações da República Portuguesa na Comissão de Assuntos Constitucionais.