Ativistas climáticos pintam sedes dos partidos

Foto: António Cotrim - Lusa

As sedes de vários partidos foram pintadas durante a última madrugada. Foi mais uma ação de elementos da Greve Climática Estudantil. Nas paredes podem ler-se frases como "Eletricidade 100% renovável e gratuita", "Fim ao fóssil 2030" e "Este partido não tem um plano".