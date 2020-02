Atraso na execução do Plano Estratégico de Infraestruturas compromete a coesão

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O Tribunal de Contas avisa que os atrasos na execução do plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas põem em causa a sustentabilidade financeira e comprometem a coesão do território. O Governo reconhece que houve desinvestimento na área das infraestruturas e que agora é tempo de inverter a situação.

Uma auditoria do Tribunal reprova o estado de conservação de mil estruturas como pontes, túneis e viadutos.



Das infraestruturas analisadas no período compreendido entre 2014 e 2020, o Tribunal de Contas considera que 33 por cento da rede ferroviária está abaixo de satisfatório, o mesmo acontecendo em 18 por cento na rede rodoviária.



O Tribunal de Contas recomenda urgência no financiamento para as obras necessárias.



A mesma auditoria detectou ainda deficiências ao nível da informação sobre os projetos e falhas nos dados reportados quanto à execução financeira em relação ao investimento previsto.