"Atrito entre Belém e São Bento" é normal

O diretor do jornal Público analisou a situação política do país após os acontecimentos com João Galamba. Para Manuel Carvalho, e considerando a história da democracia portuguesa, é "mais normal haver atrito entre Belém e São Bento do que haver esta paz celestial" entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.