Atropelamento com carro do MAI. Presidente do CDS quer investigação

Francisco Rodrigues dos Santos diz que "é muito estranho que ainda não sejam conhecidas as conclusões" sobre o que aconteceu.



O líder dos centristas exige que sejam tornadas públicas as circunstâncias deste acidente" e lembra que o ministro da Administração Interna "é responsável por garantir que são cumpridas as regras do Código da Estrada".