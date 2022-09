Atualização de pensões. Catarina Martins denuncia "mais um truque"

Catarina Martins diz que é "mais um truque" do Governo o documento apresentado com as contas do saldo da Segurança Social. A coordenadora do Bloco de Esquerda anunciou que o partido vai chamar os autores do estudo ao Parlamento para explicar as previsões apresentadas.