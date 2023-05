Audições à chefe de gabinete e ao ex-adjunto de Galamba com versões completamente contraditórias

As audições à chefe de gabinete e ao ex-adjunto do ministro João Galamba resultaram em versões completamente contraditórias. Frederico Pinheiro acusou o ministro de querer ocultar notas com informações à comissão de inquérito, enquanto Eugénia Correia disse que essas notas "não valem nada". Os dois também disseram coisas diferentes sobre a presença - ou não - de João Galamba numa reunião.