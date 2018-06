Auditoria jurídica pronuncia-se sobre subsídios de deslocação dos deputados

Uma auditoria jurídica pedida pelo Presidente do Parlamento diz que esses abonos devem ser atribuídos em função do local onde cada deputado tem o centro da sua vida pessoal e familiar e que pode não corresponder à morada fiscal.



O parecer surge depois da RTP ter revelado casos de deputados do PS, PSD e Bloco de Esquerda que apesar de morarem na área de Lisboa, indicavam no Parlamento uma residência noutro distrito onde recebiam os respectivos subsídios.