Augusto Santos Silva disponível para se manter na presidência da AR após eleições

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O socialista, que este fim de semana esteve no congresso do PS, em Lisboa, e que tinha apoiado José Luís Carneiro nas diretas, refere também que está pronto para entrar na campanha ao lado do novo secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos.



Quanto à permanência do cargo político que ocupa, Santos Silva não rejeita a ideia de continuar a ser o presidente de um dos órgãos de soberania em Portugal. Mas dependerá sempre das condições futuras.



Declarações de Augusto Santos Silva, esta segunda-feira, na Maia, à margem de uma iniciativa numa escola que assinala os 50 anos do 25 de abril.



Sobre uma eventual candidatura a Belém, Santos Silva pouco adiantou ainda porque falta muito tempo. Mas o seu nome tem sido um dos mais apontados para entrar nesta corrida.